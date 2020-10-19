Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот двух вакцин от COVID-19

Разрешение на ввод в гражданский оборот получили уже две серии отечественных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 октября, заявила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко в ходе круглого стола rомитета Госдумы по охране здоровья.

«И в настоящее время уже выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции станет доступной для жителей столицы с декабря-января.

О том, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября, заявил 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в стране уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19, таких как медики и силовики.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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