В Рособрнадзоре заявили о возможной отмене досрочного этапа ЕГЭ в 2021 году

Досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году может быть отменен, если эпидобстановка, связанная с распространением коронавируса, ухудшится. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

«Мы надеемся, что больше никаких волн не будет, связанных с коронавирусом, и мы сможем провести досрочный этап в том числе. Но, если снова будет ситуация какая-то плохая, к сожалению, как и в этом году, нам придется принять решение ближе к делу и переводить всех на сдачу экзамена летом», ― цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день глава Рособрнадзора сообщил, что вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате не рассматривается. Он отметил, что сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. Его перенесли из-за распространения коронавируса в стране. Всего на участие в экзаменах основного периода было зарегистрировано около 714 тыс. человек.

ЕГЭ в этом году сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили — аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости.

Из-за угрозы распространения коронавируса в конце учебного года учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — проводили уроки дистанционно.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 человека.

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