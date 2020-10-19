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Прокуратура направила дело «омбудсмена полиции» Воронцова в суд

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Уголовное дело создателя паблика в соцсетях «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова направлено в суд. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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«Прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел Владимира Воронцова», — цитирует ее ТАСС. По словам Нефедовой, вину обвиняемый не признал.

Уголовное дело в отношении Воронцова рассмотрит Люблинский районный суд Москвы.

Следственные органы завершили расследование дела Воронцова ранее в октябре, его обвиняют в вымогательствах и распространении порнографии.

В мае фигуранта задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.

Затем мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. Следствие полагает, что в 2018 году он обнародовал в социальных сетях интимные снимки женщины.

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