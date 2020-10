Россияне стали чаще отказываться от кредитов из-за пандемии COVID-19

В 2020 году россияне стали гораздо реже соглашаться на финальные условия банков по кредитным предложениям. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые 19 октября оказались в распоряжении РБК.

Для расчетов использовался показатель под названием take rate — доля выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.



Так, по данным аналитиков, в период с января по август 2020 года средний take rate по необеспеченным ссудам составил 31,9%, что на 13,1 процентных пунктов меньше аналогичного показателя предыдущего года. Это означает, что меньше трети заемщиков соглашались на условия и в итоге брали кредит, в то время как в 2019 году на это решались 45% обратившихся. Рекордно низкое значение take rate в этом году — 29,4% — было зафиксировано в мае, когда во многих российских регионах действовали ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В июне–августе показатель начал расти, но так и не достиг докризисных значений.



Эксперты связывают отмеченную тенденцию с кризисом, вызванным пандемией.

«В период острой неопределенности люди предпочитают если не снижать, то точно не увеличивать кредитную нагрузку, поэтому с апреля по июнь много клиентов просто не вышли на сделки, а поскольку это треть года, то отсюда и просадка», — объяснил управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков

С ним согласился и руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев. Однако на текущий момент банкир дал оптимистичный прогноз.

«Сейчас мы видим, что показатель восстанавливается, и второй волны снижения не фиксируем», — указал он.

16 октября стало известно, что каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами. При этом у 10% граждан размер долга находится в промежутке от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, менее 50 тыс. — у 8%, а более 500 тыс. — у 2%.