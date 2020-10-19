В Рособрнадзоре оценили идею введения экзаменов при переходе школьников в пятый класс

Вопрос о введении итоговой аттестации в четвертых классах не рассматривается. Об этом заявил в понедельник, 19 октября, глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями.

«Нет, мы не рассматриваем такой вопрос. Это уже перебор, так скажем. Никаких дополнительных испытаний, экзаменов мы не планируем и даже не обсуждаем», — приводит ТАСС слова Музаева.

Он также отметил, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не планирует менять порядок сдачи основного государственного экзамена в девятых классах из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, Музаев рассказал, что Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи единого государственного экзамена в 2021 году в дистанционном формате.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство просвещения России планирует разработать новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

В конце июля Минпросвещения России сообщило, что единый государственный экзамен по иностранным языкам решено не включать в список обязательных для получения аттестата, пишет «Газета.ру».