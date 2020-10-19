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60% россиян оценили материальное положение своей семьи как среднее

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил социальное самочувствие россиян. Согласно данным исследования, опубликованным 19 октября, 60% граждан оценивают материальное положение своей семьи преимущественно как среднее.

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«Негативные оценки сократились по сравнению с августом на 2 п.п. и составили 24%, как хорошее оценивают материальное положение семьи 15% россиян. Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце», — отметили во ВЦИОМе.

При этом 46% россиян сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут. Еще 30% сказали, что отчасти устраивает, отчасти нет. Доля полностью неудовлетворенных своей жизнью составила 23%, что на 2 п.п. меньше, чем в сентябре прошлого года, отмечают в центре.

10 июля сообщалось, что пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63% граждан. Об этом говорилось в результатах опроса РАНХиГС, в котором участвовали 2,1 тыс. человек. О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% заявили, что их материальное благополучие улучшится в той или иной мере.

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