Новые взрывы произошли в окрестностях Степанакерта

В окрестностях Степанакерта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) раздались четыре взрыва. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в понедельник, 19 октября.

По словам корреспондента, в самом городе взрывы были едва слышны.

Какие цели оказались поражены, пока неизвестно. Сирену воздушной тревоги в городе не включали.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook о продолжении боев на южном направлении. «Тяжелые бои на южном направлении продолжаются, наши подразделения изматывают противника», — отметила она.

Ранее, в понедельник, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня, введенный в гуманитарных целях с полуночи 18 октября, обстреляв азербайджанские территории.

Он добавил, что силы Баку взяли под контроль 13 сел в Джабраильском районе Карабаха.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

По итогам переговоров в Москве 9 октября Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный для перемирия день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирного населения.

Позже, 17 октября, была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне НКР. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако через несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.