В ГД предложили популяризовать вакцинацию посредством кино и мультфильмов

Популяризовать вакцинацию необходимо с помощью мультфильмов и художественных фильмов. Такое мнение в понедельник, 19 октября, высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в ходе заседания круглого стола на тему иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

«Вы видели мультики про вакцинацию? Или в художественных фильмах у нас когда-нибудь вакцинация была? «Пойду-ка я повакцинируюсь!» — сказал муж жене и пошел. Он же так не сказал ни разу! Это наши недостатки. Надо делать государственный заказ», — цитирует его «РИА Новости».

Морозов обратил внимание на то, что простой, понятной и «добросовестной» информации по вакцинации на сегодняшний день недостаточно. По словам главы профильного комитета, такие сведения можно найти в специализированных журналах, но рядовой читатель редко доходит до их прочтения.

Кроме того, депутат напомнил, что в Госдуме налажены связи с «Мосфильмом».

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции станет доступной для жителей столицы с декабря-января.

О том, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября, заявил 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в стране уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19, таких как медики и силовики.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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