Прямой эфир
Сюжет:

В ГД предложили популяризовать вакцинацию посредством кино и мультфильмов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популяризовать вакцинацию необходимо с помощью мультфильмов и художественных фильмов. Такое мнение в понедельник, 19 октября, высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в ходе заседания круглого стола на тему иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

Успешный «Вектор»: вторая вакцина приблизит РФ к победе над COVID-19
Однако побороть эпидемию удастся лишь после появления коллективного иммунитета, считают эксперты

«Вы видели мультики про вакцинацию? Или в художественных фильмах у нас когда-нибудь вакцинация была? «Пойду-ка я повакцинируюсь!» — сказал муж жене и пошел. Он же так не сказал ни разу! Это наши недостатки. Надо делать государственный заказ», — цитирует его «РИА Новости».

Морозов обратил внимание на то, что простой, понятной и «добросовестной» информации по вакцинации на сегодняшний день недостаточно. По словам главы профильного комитета, такие сведения можно найти в специализированных журналах, но рядовой читатель редко доходит до их прочтения.

Кроме того, депутат напомнил, что в Госдуме налажены связи с «Мосфильмом».

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции станет доступной для жителей столицы с декабря-января.

О том, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября, заявил 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в стране уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19, таких как медики и силовики.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020