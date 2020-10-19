Чехи забивают: массовые протесты в Праге

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Демонстрация против карантина была жестко разогнана полицией
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Фото: REUTERS/David W Cerny
В воскресенье, 18 мая, на Староместской площади в Праге прошла несанкционированная властями акция против мер по обеспечению карантина. Демонстрация была жестко разогнана полицией. Подробности — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Global Look Press/CTK/Vladimir Prycek
Митинг был организован так называемым Движением гражданского неповиновения, выступающим против мер правительства Чехии по борьбе с пандемией COVID-2019
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Фото: REUTERS/David W Cerny
В настоящее время количество митингующих в Праге не может превышать 500 человек, о чем организаторы были предупреждены городскими властями
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Фото: REUTERS/David W Cerny
Значительную часть собравшихся составляли члены экстремистских группировок спортивных фанатов
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Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Deml
Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы
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Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Deml
«По предварительной информации, на месте должно быть около 20 пострадавших, в том числе сотрудники милиции. Травмы могут быть из-за столкновений или вызванными слезоточивым газом», — сказала пресс-секретарь пражской службы спасения Яна Поштова.
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Фото: Фото: Global Look Press/CTK/Roman Vondrous
Футбольные ультрас использовали пиротехнику и дымовые шашки
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Фото: REUTERS/David W Cerny
По горячим следам задержаны 16 наиболее активных участников беспорядков
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Фото: REUTERS/David W Cerny
По данным пражских властей, в мероприятии приняли участие не менее 2000 человек
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Фото: REUTERS/David W Cerny
Многие участники митинга демонстративно пренебрегали правилами социального дистанцирования и средствами индивидуальной защиты
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Фото: REUTERS/David W Cerny
Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек заявил, что организаторы акции будут привлечены к строгой ответственности
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Фото: Global Look Press/CTK/Roman Vondrous
Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министра Андрея Бабиша и министра здравоохранения Романа Примулы
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Фото: REUTERS/David W Cerny
Собравшиеся требовали отменить запрет на спортивные состязания, отрицали необходимость ношения масок и прочих связанных с пандемией ограничений
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Фото: REUTERS/David W Cerny
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш осудил митингующих и поздравил пражскую полицию с успешной операцией
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