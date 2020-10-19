Правительство Омской области частично перевели на «удаленку»

Правительство Омкой области из-за распространения коронавируса частично было переведено на дистанционный режим работы. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Я обращаюсь к руководителям промышленных предприятий, организаций изыскать возможность как можно больше своих работников перевести на дистанционный режим работы. <…> Правительство такую работу уже проделало, и часть сегодня работников работает в дистанционном режиме, выполняя все свои должностные обязанности», ― сказал он в видеообращении, опубликованном в своем Instagram.

Также Бурков добавил, что автомобили областного правительства будут направлены в медучреждения, чтобы повысить мобильность медицинских работников. Кроме того, глава региона отметил, что к работе в поликлиниках и стационарах были привлечены ординаторы Омского государственного медицинского университета.

5 октября стало известно о заболевании Буркова коронавирусом. В этой связи он перешел на дистанционный режим работы. Глава региона отмечал, что чувствует себя хорошо и болезнь протекает бессимптомно.

Согласно данным на 19 октября, в Омской области зафиксировано 13 545 случаев COVID-19, при этом 11 123 пациента выздоровели, а 367 ― скончались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровело 1 075 904 человека.

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