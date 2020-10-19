Прямой эфир
Сюжет:

Жапаров заверил в выполнении Киргизией обязательств перед Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киргизия выполнит все свои обязательства перед Россией в полном объеме. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал исполняющий обязанности президента республики Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24».

Подъем переворотов: что ждет Киргизию в переходный период
К Новому году в стране планируют провести новые парламентские и президентские выборы

«Если говорить о наших обязательствах перед Россией, все отношения — финансовые и прочие обязательства Кыргызской Республики перед Российской Федерацией — будут выполнены в полной мере. Никаких изменений не будет, а если и будут, то только по взаимной договоренности», — пообещал политик.

По словам премьер-министра Киргизии, Бишкек и Москва «были вместе до сих пор, будут вместе и впредь», их связывает более чем 150-летняя история «братских и дружественных взаимоотношений». Жапаров также назвал Россию основным стратегическим партнером Киргизии.

«Мы участвуем в ЕАЭС, ОДКБ, у нас другого пути нет, и с другими государствами мы будем сотрудничать на равноправной основе, и если будет двусторонняя заинтересованность мы будем претворять это в жизнь. Но самый основной стратегический партнер — это Россия, могу с уверенностью об этом утверждать», — отметил он.

О том, что Москва остается главным стратегическим партнером Бишкека несколькими днями ранее заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев.

Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020