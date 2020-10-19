Жапаров заверил в выполнении Киргизией обязательств перед Россией

Киргизия выполнит все свои обязательства перед Россией в полном объеме. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал исполняющий обязанности президента республики Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить о наших обязательствах перед Россией, все отношения — финансовые и прочие обязательства Кыргызской Республики перед Российской Федерацией — будут выполнены в полной мере. Никаких изменений не будет, а если и будут, то только по взаимной договоренности», — пообещал политик.

По словам премьер-министра Киргизии, Бишкек и Москва «были вместе до сих пор, будут вместе и впредь», их связывает более чем 150-летняя история «братских и дружественных взаимоотношений». Жапаров также назвал Россию основным стратегическим партнером Киргизии.

«Мы участвуем в ЕАЭС, ОДКБ, у нас другого пути нет, и с другими государствами мы будем сотрудничать на равноправной основе, и если будет двусторонняя заинтересованность мы будем претворять это в жизнь. Но самый основной стратегический партнер — это Россия, могу с уверенностью об этом утверждать», — отметил он.

О том, что Москва остается главным стратегическим партнером Бишкека несколькими днями ранее заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев.

Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.