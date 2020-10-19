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В Белоруссии освободили из-под ареста политтехнолога Виталия Шклярова

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Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров освобожден из-под стражи. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает белорусский портал TUT.by.

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«Стало известно, что освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, он был среди участников встречи с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко в СИЗО КГБ <…> Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него», ― говорится в сообщении.

Как рассказал порталу его адвокат Антон Гашинский, Шкляров вышел на свободу, так как ему изменили меру пресечения.

Ранее, 13 октября, оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

На выполнение требований она выделила 13 дней. В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

10 октября Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ Белоруссии. В ходе разговора обсуждались изменения в Конституцию страны. Сообщалось, что на встрече присутствовали 11 человек.

О задержании в Минске Шклярова, который консультировал оппозиционных активистов в Белоруссии, стало известно 29 июля. Отмечалось, что он консультировал администраторов групп в соцсетях, объединенных названием «Страна для жизни». Этот слоган связывают с предвыборной кампанией Тихановской.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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