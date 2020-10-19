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Матвиенко встретится с генсеком Совета Европы

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник встретится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«19 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич», — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча пройдет в здании Совфеда.

Генсекретарь СЕ пробудет в Москве с рабочим визитом два дня. В понедельник у нее также запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром юстиции РФ Константином Чуйченко и с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Пейчинович-Бурич также намерена посетить Государственную думу и встретиться там с представителями российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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