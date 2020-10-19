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МЧС начало ликвидацию разлива нефтепродуктов на Оби в Томской области

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Специалисты приступили к устранению последствий разлива нефтепродуктов в акватории затона Оби неподалеку от села Каргасок в Томской области. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.

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«Сегодня утром специалисты томского территориального подразделения «Экоспас» (организация, специализирующаяся на локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. — Ред.) приступили к сбору нефти», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, утром 18 октября из-за непогоды столкнулись две баржи, в одной из которых хранились емкости с нефтью. Одна из восьми емкостей получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон.

Пробоину оперативно устранили силами организации, осуществляющей эксплуатацию судна. Информации о пострадавших не поступала.

«С помощью бонового заграждения длиной 150 м участок разлива локализован. Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Томской области», — подчеркнули в пресс-службе.

Накануне стало известно, что нефтесодержащая жидкость вылилась на поверхность реки Колва рядом с Харьягинским месторождением в Ненецком автономном округе (НАО). На место происшествия вылетели сотрудники Росприроднадзора, департамента природных ресурсов, Центра лабораторного анализа и технических измерений. Губернатор региона Юрий Бездудный направил на место инцидента межведомственную группу.

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