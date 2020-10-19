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Первые сильные снегопады прошли в Ленобласти

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Первые снегопады прошли в ночь на понедельник, 19 октября, в нескольких районах на востоке Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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«Первые сильные снегопады минувшей ночью зафиксированы в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленобласти. На обработку зимних дорог использовано полтонны чистой соли и порядка 30 кубометров песко-соляной смеси. Дорожные службы работают в режиме повышенной готовности», — цитирует ТАСС заявление администрации.

В Петербурге в понедельник ожидаются облачная погода и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу, 23 октября, в европейской части России температура воздуха поднимется выше нормы на три градуса, однако будет дождливо.

Кроме того, накануне Вильфанд сообщил, что на территории страны ожидается аномальная погода, в ряде регионов температура будет выше климатической нормы на 12–14 градусов.

Вместе с тем первый снег выпал в нескольких регионах страны уже в сентябре. В частности, об этом сообщили жители Архангельской области и Республики Коми.

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