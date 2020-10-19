Умерла экс-директор музея-заповедника «Поленово» Наталья Грамолина

Музеолог, бывший директор музея-заповедника «Поленово» в Тульской области, вдова внука художника Василия Поленова Наталья Грамолина скончалась в возрасте 80 лет. Об этом в понедельник, 19 октября, написала ее дочь Наталья Поленова в своем Facebook.

«Она долго и тяжело болела, оставаясь при этом невероятно жизнерадостной, гостеприимной и неутомимой, отдавая все свои последние силы окружающим и любимому делу, на 20 лет пережила моего отца и всего на три с половиной года свою маму», — говорится в публикации.

Поленова уточнила, что прощание пройдет в кругу только самых близких родственников по воле самой Грамолиной.

Наталья Грамолина — советский и российский музеолог, куратор выставок, заслуженный работник культуры РСФСР. Родилась 4 мая 1940 года в Москве, окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова. В музее-заповедника Поленова работала с 1970 года. С 1990 по 2011-й занимала пост директора музея-заповедника, в 2014 году стала замдиректора, а в 2017-м — главным хранителем.