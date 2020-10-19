Осенние каникулы в школах Бурятии увеличили на неделю из-за COVID-19

Власти Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение увеличить на неделю продолжительность осенних школьных каникул. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает пресс-служба правительства республики.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в школах Бурятии определены новые, единые для всех школ республики сроки каникул — со 2 по 14 ноября», — говорится в заявлении.

В свою очередь министерство образования и науки республики проводит работу с общеобразовательными организациями региона по корректировке учебных планов.

«Для стопроцентного прохождения учебного материала будут внесены корректировки в рабочие программы учебных предметов в части сроков изучения материала и вариантов их подачи. По окончании второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объеме», — сообщила первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.

На прошлой неделе первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что в России случаи заражения коронавирусной инфекцией среди школьников единичны.

Кроме того, 14 октября стало известно, что карантинные меры из-за коронавируса действуют в 103 школах в 36 регионах России, пишет «Газета.ру».

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