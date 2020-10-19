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Жители Екатеринбурга пожаловались на отказ от проведения КТ

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Жители Екатеринбурга жалуются, что не могут получить направление на компьютерную томографию (КТ). В частности, об этом изданию Е1 рассказала 34-летняя местная жительница. У нее и ее матери наличие коронавирусной инфекции в начале октября подтвердило тестирование. Однако женщины до сих пор не могут получить направление на КТ.

По ее словам, пришедший на дом врач не прослушал легкие и выписал легкий антибиотик, чтобы предупредить пневмонию. На вопрос о КТ врач отметил, что женщина «всё равно не сможет записаться». При этом он посоветовал притвориться сильно больной и вызвать скорую помощь.

Пациентка отметила, что врач звонил ей ежедневно и справлялся о здоровье. Он утверждал, что ее могут записать на КТ через две недели, но за пару дней до исследования сказал, чтобы она не приходила на КТ, поскольку «ее всё равно развернут» из-за «путаницы между больницами». Женщина со ссылкой на врачей утверждает, что есть указание сверху — назначать КТ только больным с температурой и кашлем.

Тем временем в оперативном штабе утверждают, что врачи дают направление на прохождение компьютерной томографии в соответствии с распоряжением Минздрава России. Они принимают решение на основании осмотра больных. В региональном минздраве, в свою очередь, говорят, что в первую очередь КТ назначают больным с температурой выше 38 градусов в течение трех дней и более, повышенной частотой дыхательных движений, снижением сатурации, пишет ТагилСити. Ру.

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