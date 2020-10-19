Председатель парламента Молдавии заболела COVID-19

Врачи диагностировали у председателя парламента Молдавии Зинаиды Гречаный коронавирусную инфекцию. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба законодательного органа.

«У председателя парламента Молдавии Зинаиды Гречаный подтвержден коронавирус нового типа. Сегодня она сообщила секретариату парламента о том, что получила подтверждение своего заражения», — говорится в заявлении на сайте парламента.

Политик проходит лечение на дому под наблюдением семейного врача.

Отмечается, что в настоящее время в республике действует указ, согласно которому депутаты обязаны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока не получат отрицательного результата теста на наличие коронавируса.

В конце сентября президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на получение российской вакцины от коронавируса до нового года, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 19 октября, в Молдавии зафиксировано 67 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1,5 тыс. человек скончались, 47,8 тыс. пациентов выздоровели.