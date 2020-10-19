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Почти половина жителей Москвы и Подмосковья год не посещала музеи

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Почти половина москвичей и жителей Подмосковья ни разу не посетила музеи за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентствами «Мосгортур» и Magram Market Research.

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Как пишет ТАСС, согласно данным опроса, 49% жителей Москвы и Подмосковья за последний год не посетили музеи, 13% из них не были в музее никогда, объясняя это отсутствием времени и интереса.

При этом 24% из тех, кто не посещал музеи за последний год, заявили, что раньше ходили в музеи достаточно часто, а 27% — раз в год. Около половины опрошенных всегда редко ходили в музеи, еще около 63% сообщили, что возобновление посещений для них в той или иной степени вероятно.

В первую очередь респонденты считают, что дороговизна билетов в музеи (41%) им мешает посещать их чаще, 26% опрошенных просто предпочитают другие виды досуга. Также среди причин указывалось «далеко добираться» и «нет привычки ходить в музеи».

Как показал опрос, чаще всего в музеи ходят женщины старше 50 лет, имеющие высшее образование, реже всего — мужчины до 40 лет.

Ранее стало известно, что с 19 октября в московские музеи станут пускать только по электронным билетам. Бумажный формат отменяют, чтобы снизить число контактов и уменьшить вероятность передачи коронавирусной инфекции.

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