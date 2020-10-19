Охоту вновь разрешат в Курской области

В Курской области в ближайшее время снимут запрет на охоту. Он действовал на прошлой неделе из-за пожароопасной ситуации в лесах региона.

О снятии ограничений заявил губернатор Роман Старовойт. Он обратил внимание на то, что погода изменилась, прошли дожди, осадки ожидаются и в ближайшее время, а количество пожаров в Курской области снизилось на 90%.

Соответствующие изменения в распоряжение глава региона поручил внести в ближайшие дни, пишет «Курская правда».