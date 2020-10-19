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Число жертв наводнения в центральном Вьетнаме возросло до 90 человек

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Продолжающееся наводнение в ряде провинций центральной части Вьетнама унесло жизни 90 человек и еще 34 числятся пропавшими без вести. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

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В наибольшей степени удары стихии обрушились на провинции Куангчи, Куангнам, Куангнгай и Тхыатхиен-Хюэ. Центральный регион в течение двух недель страдает от проливных дождей, которые стали причиной сильного паводка и оползней.

В результате стихии затоплены и разрушены свыше 122 тыс. частных домов, уничтожены около 107 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Кроме того, выведены из строя линии электропередачи и связи.

В пострадавших провинциях идут восстановительные работы. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук потребовал от властей на местах усилить контроль за развитием паводковой ситуации и незамедлительно принять все меры для ликвидации последствий стихии.

Отмечается, что за весь прошлый год стихия унесла во Вьетнаме жизни 132 человек, а причиненный ею ущерб превысил $302 млн.

В сентябре Вьетнам эвакуировал 1,1 млн человек из тех провинций, к которым направлялся тропический шторм «Ноул», пишет «Газета.ру».

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