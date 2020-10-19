В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО

Автовладельцы с 19 октября могут купить полис ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но и через специальную финансовую платформу.

Как сообщает ТАСС, согласно новой редакции закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене ОСАГО на официальном сайте страховой компании.

На текущий момент в реестр финансовых платформ, который ведет Банк России, включены платформы Московской биржи и «ВТБ Регистратора».

Отмечается, что через финансовый маркетплейс граждане смогут заключать различные сделки финансового характера. Вместе с тем через такую платформу нельзя совершать сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите.

Кроме того, информация о совершаемых сделках не должна вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг. В свою очередь оператор платформы будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, направленных на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса, и сообщать о них в Центробанк.

В начале октября стало известно, что страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде.

В сентябре в России начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Согласно новому указанию ЦБ, которое расширяет тарифный коридор полиса, страховщики смогут подбирать водителям более персонализированный тариф, пишет «Газета.ру».