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В России предложили ввести стандарт дистанционного урока

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Институт прогрессивного образования выступил с инициативой ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного главе Минпросвещения Сергею Кравцову в понедельник, 19 октября.

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В обращении говорится, что во время всеобщего домашнего режима ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса. Зачастую детям приходилось самостоятельно изучать материалы, а формат проведения урока не был обговорен.

«Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», — приводит телеканал слова из обращения.

В институте просят свести к минимуму объем домашнего задания — до часа для учащихся начальных классов, не более чем до двух часов в средних и до трех часов в старших классах.

Кроме того, предлагается распределять дисциплины на те, где требуется обязательное выполнение домашнего задания, и те, где оно носит исключительно рекомендательный характер.

Также эксперты института считают необходимым ввести запрет на перевод дисциплины исключительно на самостоятельное изучение.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, московские школьники с шестого по 11-й классы с 19 октября перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. В таком формате они будут обучаться по 1 ноября.

По словам градоначальника, весенний опыт показал, что старшеклассники более подвержены риску заболевания COVID-19 и их перевод на «дистанционку» позволит снизить эпидемиологическую нагрузку на школы.

С 5 по 18 октября столичные школьники находились на каникулах, которые по распоряжению Собянина продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Ранее, 16 октября, в Минпросвещения рассказали, что карантинные мероприятия ввели только в 0,31% школ страны. Таким образом, удаленно учатся 125 школ в 41 регионе.

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