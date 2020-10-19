Прямой эфир

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Нижнеудинске (Иркутская область), сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о пожаре на улице 6-й Пятилетки поступило от соседей в два часа ночи (21:00 мск) 19 октября. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, сохранялась угроза распространения огня на соседние строения.

Отмечается, что покинуть горящее здание самостоятельно смог 16-летний подросток.

«В течение 45 минут открытый огонь был ликвидирован на площади 60 кв. м. В ходе тушения пожарные обнаружили в комнате троих погибших: 3-летнюю девочку, 9-летнего мальчика и женщину 42 лет», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 60 кв. м, причины возгорания выясняются. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

16 октября сообщалось о гибели пенсионера во время пожара в Ульяновской области. Начата проверка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020