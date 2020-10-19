Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Нижнеудинске (Иркутская область), сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о пожаре на улице 6-й Пятилетки поступило от соседей в два часа ночи (21:00 мск) 19 октября. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, сохранялась угроза распространения огня на соседние строения.

Отмечается, что покинуть горящее здание самостоятельно смог 16-летний подросток.

«В течение 45 минут открытый огонь был ликвидирован на площади 60 кв. м. В ходе тушения пожарные обнаружили в комнате троих погибших: 3-летнюю девочку, 9-летнего мальчика и женщину 42 лет», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 60 кв. м, причины возгорания выясняются. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

16 октября сообщалось о гибели пенсионера во время пожара в Ульяновской области. Начата проверка.