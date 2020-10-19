На Украине потребовали декоммунизировать колбасу

В Харькове активисты потребовали декоммунизировать «Советскую» («Радянськую») колбасу, которую производит местный мясокомбинат. Письма с соответствующим призывом направлено Украинский институт национальной памяти, сообщает Telegram-канал «Декомунізація. Україна».

Отмечается, что требование уже рассмотрено спецкомиссией, которая будет рекомендовать производителю сменить название колбасы.

«Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в ответе.

Однако в ведомстве указали, что не уполномочены обязать комбинат переименовать продукцию.

С 2015 года на Украине проводится политика «декоммунизации» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают о Советском Союзе.

17 октября стало известно, что в Одессе проспекту «Небесной Сотни» вернут прежнее название в честь советского маршала Георгия Жукова.