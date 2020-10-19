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В РФ вступили в силу новые правила получения пенсий

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Пенсионеры, решившие сменить банк, смогут сохранить неизменной дату ее поступления. Соответствующий приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова вступил в силу 18 октября.

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Согласно старым правилам, при смене банковского учреждения дата получения выплат могла измениться.

«Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо», — цитирует председателя Совфеда по социальной политике Елену Бибикову «Парламентская газета».

Сенатор подчеркнула, что способ получения выплат пенсионеры всё также будут выбирать самостоятельно. Однако, по её словам, пенсия на банковскую карту поступает быстрее.

Минтруд напомнил, что для смены способа получения пенсии нужно письменно уведомить Пенсионный фонд через территориальный орган или подать электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.

В сентябре Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до конца года.

Ранее планировалось, что начисления на карты иностранных платежных прекратятся с 1 октября.

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