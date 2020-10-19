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В Иркутске двое рабочих погибли при обвале грунта

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В Иркутске во время ремонтных работ на коммуникациях произошел обвал грунта, погибли двое рабочих, один пострадал, сообщили 19 октября в пресс-службе управления СК России по Иркутской области.

«Следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия на улице Красных Мадьяр в Иркутске. Там при проведении ремонтных работ произошел обвал грунта, в результате которого два человека погибли, еще один госпитализирован», — приводит сообщение ТАСС.

По факту происшествия начата доследственная проверка.

В августа в Ульяновске суд вынес приговор в отношении 59-летнего индивидуального предпринимателя, который организовал укладку водопровода и канализации в строящемся доме, в ходе которой произошел обвал грунта и погибли двое рабочих.

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