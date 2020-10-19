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Жительница города Артем бросила детей дома одних на двое суток

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Жительница Артема (Приморский край) оставила двоих детей восьми и пяти лет без присмотра на два дня, пишет 19 октября «Восток Медиа».

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По данным портала, соседи обратились в полицию, заметив, что дети давно находятся дома одни.

Восьмилетний мальчик позднее рассказал соцработникам, что мама ушла в гости к подруге и не возвращалась два дня. При этом ребенок продолжал ходить в школу, а его пятилетняя сестра оставалась дома одна.

Выяснилось, что 41-летняя мать все это время распивала алкоголь в гостях у знакомых. Отец семейства в это время был на работе во Владивостоке.

В настоящее время мать направлена на реабилитацию в наркологический диспансер, а дети находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними занимаются психологи и педагоги.

Решение о судьбе семьи примет комиссия по делам несовершеннолетних.

9 октября сообщалось, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Младенца обнаружили гости женщины. Девочка с истощением была доставлена в реанимацию.

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