В России ужесточили требования к организаторам азартных игр и лотерей

В России в силу вступил федеральный закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил телеканал «Звезда».

Проект закона был разработан в соответствии с концепцией развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Раньше организаторами азартных игр не могли выступать юридические лица, учредителями которых были люди с судимостью за преступления в сфере экономики или за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и тяжелые. Теперь по закону запрещено выступать в качестве организатора азартных игр и юридическим лицам, учредителями которых являются люди, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления против госвласти.

Помимо этого, ограничения распространяются на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр и на операторов лотерей. Также учредителями организатора азартных игр и оператора лотереи не могут стать юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, которые предоставляют льготный режим налогообложения.

16 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон об идентификации клиентов игорных заведений.