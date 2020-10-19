Умер петербургский писатель Владимир Шпаков

На 61-м году жизни скончался известный петербургский писатель Владимир Шпаков. Об этом 19 октября сообщила поэтесса Галина Илюхина в Facebook.

Причину смерти она не уточнила, однако пообещала позже поделиться подробностями.

Шпаков был прозаиком, драматургом и критиком. На его счету восемь книг, несколько пьес и многочисленные литературно-критические статьи. С 2011 года являлся главным редактором литературного журнала «Зинзивер».

Он также входил в Союз писателей Санкт-Петербурга, Союз российских писателей, а также Гильдию драматургов Санкт-Петербурга.