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Экс-посол Украины придумал способ «вернуть» Крым через Белоруссию

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Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный заявил о возможности «вернуть» Крым через Белоруссию.

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По его словам, Киев должен распространить свое влияние не только на территории Украины, но и за ее пределами. Он напомнил, что в Белоруссии проживают почти 500 тыс. украинцев.

«Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», — заявил экс-дипломат в эфире телеканала «Прямой».

Бессмертный заверил, что «победить» в конфликте в Донбассе и «вернуть» Крым можно в Белоруссии, но для этого нужно оказывать влияние не только внутри Украины, но и вовне.

Деталей своего плана он не привел.

15 октября депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские власти решили отказаться от Крыма и Донбасса в 2014 году осознанно. По его словам, они преследовали свои политические цели.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение высказалось большинство жителей региона.

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