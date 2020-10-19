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В аэропортах Москвы отменены 20 рейсов

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В московских аэропортах отменены 20 авиарейсов. Об этом утром 19 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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По состоянию на 04:00 мск сложнее всего ситуация в Домодедово. Там не состоятся девять перелетов.

В Шереметьево отменены шесть авиарейсов, во Внуково — пять.

Изменений в расписании аэропорта Жуковский нет, пишет «Газета.ру».

15 августа стало известно, что подмосковное министерство транспорта направило в аэропорт Домодедово 60 волонтеров, которые будут контролировать соблюдение пассажирами масочного режима.Кроме того, на 100 электронных мониторах в зонах регистрации и вылета транслируются ролики с призывом носить защитные маски.

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