В РАН сообщили об исчезновении антител у 20% переболевших COVID-19

Антитела к коронавирусу в течение пары месяцев теряют 15-20% переболевших, рассказал академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

По его словам, наблюдения показывают, что у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне. Однако иммунная система некоторых пациентов дает небольшой ответ на вирус, поэтому через некоторое время антитела исчезают. При этом ученый допустил, что существующие системы диагностики могут не распознавать небольшое количество антител.

«У части переболевших наблюдается снижение уровня антител и они становятся недоступны диагностическим тест-системам», — сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

Академик добавил, что низкий уровень иммуноглобулинов не обязательно свидетельствует об отсутствии иммунитета к коронавирусу. Именно поэтому повторные заражения — такая редкость.

13 октября в РАН оценили риски повторного заражения SARS-CoV-2. По словам ученых, человек, переболевший коронавирусом, лучше защищен от инфекции, даже если у него уже нет антител.