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Три человека погибли в ДТП под Челябинском

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Три человека стали жертвами ДТП с иномаркой и «Газелью» в Челябинской области. О этом в воскресенье, 18 октября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное УГИБДД ГУ МВД России.

Авария произошла ранее 18 октября на 2 км автодороги Миасское — Шадринск в Красноармейском районе. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Hyundai IX35 при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 39-летнего водителя. Оба водителя, а также пассажир легковушки скончались на месте аварии от полученных травм, сообщает телеканал «360».

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, пишет сайт kp.ru.

18 октября шесть человек, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Архангельске.

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