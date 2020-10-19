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Иран планирует развивать экспорт оружия

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Министр обороны Ирана генерал Амир Хатами 18 октября заявил, что страна после отмены оружейного эмбарго намерена наладить экспорт оружия.

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«Нет сомнений, что мы будем экспортировать значительно больше [вооружений], нежели импортировать», — отметил глава иранского минобороны в эфире телеканала IRINN.

Он также добавил, что за последний год к Тегерану по вопросу экспорта и импорта оружия обратились уже несколько стран. Иранские власти провели с ними переговоры.

Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать ранее в воскресенье.

В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка готова ввести санкции против компаний и физических лиц, связанных с поставками вооружений Ирану или закупкой оружия у него.

В августе Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению ограничений в отношении Ирана.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Ядерная сделка подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.

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