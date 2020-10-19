Иран планирует развивать экспорт оружия
Министр обороны Ирана генерал Амир Хатами 18 октября заявил, что страна после отмены оружейного эмбарго намерена наладить экспорт оружия.
«Нет сомнений, что мы будем экспортировать значительно больше [вооружений], нежели импортировать», — отметил глава иранского минобороны в эфире телеканала IRINN.
Он также добавил, что за последний год к Тегерану по вопросу экспорта и импорта оружия обратились уже несколько стран. Иранские власти провели с ними переговоры.
Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать ранее в воскресенье.
В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка готова ввести санкции против компаний и физических лиц, связанных с поставками вооружений Ирану или закупкой оружия у него.
В августе Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению ограничений в отношении Ирана.
В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Ядерная сделка подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.
В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.