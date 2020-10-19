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Газзаев раскритиковал «Динамо» за частую смену главных тренеров

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев считает, что частая смена специалистов в клубе негативно сказывается на результатах игры футболистов. Об этом он 18 октября рассказала порталу «Спорт-Экспресс».

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«Вы знаете, мне кажется, что на команде «Динамо» просто проводят какие-то непонятные мне эксперименты. Почему уволили Новикова? Молодой тренер потерпел поражение. Но зачем сразу его убирать? Почему бы не дать ему возможность доработать хотя бы до зимней паузы?» — отметил Газзаев.

Кроме того, он раскритиковал назначение на пост главного тренера ЦСКА «никому не известного» немца Сандро Шварца, подчеркнув, что не знает такого специалиста и не слышал о его достижениях.

По мнению Газзаева, «очередные сиюминутные перемены» в команде сказываются на результате и настроении футболистов.

В качестве примера он назвал инцидент с участием форварда сине-белых Вячеслава Грулева, который локтем разбил нос защитнику ЦСКА Вадиму Карпову в воскресном матче РПЛ. Газзаева возмутило, что футболист «Динамо» получил желтую карточку, хотя он заслужил удаление.

Ранее стало известно, что Карпову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа после столкновения с Грулевым.

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