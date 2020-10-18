В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2018 году

В Дагестане нашли предполагаемого убийцу восьмилетней девочки. По данным МВД республики, подозреваемый изнасиловал и убил ребенка в 2018 году.

Расследованием дела занимались сотрудники полиции, ФСБ и следователи СК.

«По подозрению в совершении убийства и изнасилования Калимат О., произошедших 28 июля 2018 года, был установлен и задержан подозреваемый — 36-летний житель селения Леваши», — говорится в сообщении.

Подозреваемый доставлен в отделение, проводятся следственные мероприятия, пишет 18 октября ТАСС.

В июле 2018 года восьмилетняя Калимат ушла из дома в Каспийске и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В сентябре того же года тело девочки было обнаружено в сточной канаве возле дома.

15 октября сообщалось, что тело девятиклассницы найдено в колодце в подмосковном Домодедово. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний парень.