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В составе десантных войск увеличат число маневренных формирований

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Действия на учениях «Кавказ-2020» экспериментальных аэромобильных формирований, которые десантируются с вертолётов, были признаны успешными, рассказали «Известиям» источники в российском оборонном ведомстве.

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На прошлой недели подвили итоге стратегических маневров, и в настоящее время решают, какие ещё части ВДВ будут переведены на новый штат. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, новые способы межвидовых действий войск в сложной обстановке современного вооружённого конфликта были отработаны на «отлично». Он добавил, что совместные усилия отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделений армейской авиации значительно повысили показатели, связанные с динамикой уничтожения противника.

На маневрах усиленный батальон 31-й десантно-штурмовой бригады был переброшен несколькими десятками вертолетов Ми-8 и Ми-26. Кроме того, армейская авиация доставила легкую автотехнику, две батареи буксируемых гаубиц Д-30, миномёты, запасы боеприпасов для артиллерии. Часть десантников высадились с вертолетов при помощи новой беспарашютной системы. Они в полной экипировке покинули машины на высоте 20-25 м по канатам с помощью специальных спусковых устройств. Таким образом можно быстро высадить солдат даже в местности, не приспособленной для приземления вертолёта.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что такая система была апробирована еще в советское время, когда были созданы десантно-штурмовые бригады, в состав которых включали вертолеты. «Предполагалось, что такие соединения могут участвовать в маневренных боевых действиях, когда нет сплошной линии фронта. Применение десантно-штурмовых подразделений должно было обеспечить быстрое проникновение в боевые порядки противника и его разгром по частям. Такие же задачи будут стоять и перед современными аэромобильными соединениями», — отметил он..

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» 19 октября

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