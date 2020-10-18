Боксер Бетербиев рассказал об ожиданиях от предстоящего боя Гассиева

Российский боксер-профессионал Артур Бетербиев оценил подготовку Мурата Гассиева к дебюту в новой для него весовой категории — супертяжах. Он выразил уверенность, что осетинский боксер хорошо себя проявит.

«Он заждался, наверное, сам, и все болельщики бокса тоже заждались этого боя. Он перспективный, в этом весе, думаю, себя хорошо покажет. И для него хорошая проверка этот бой — войти в весовую категорию. Соперник непростой, желаю удачи», — сказал Бетербиев РЕН ТВ в воскресенье, 18 октября.

По его словам, Гассиев — физически крепкий спортсмен. Бетербиев выразил уверенность, что боксер сможет адаптироваться в бою к любым ситуациям.

«В тяжелом весе удар — это половина успеха, у Мурата — тяжелый удар. Я хорошо не знаю соперника, но слабых соперников не бывает, нельзя сказать, что боксер, который занимается боксом десятки лет, слабый. Тем более для Мурата, который в новой весовой категории — это новая площадка, надо быть по максимуму готовым к любым действиям, быть начеку», — добавил он.

Накануне боксер Федор Чудинов заявил, что Гассиев полностью восстановился после полученной им травмы. Предстоящий бой будет очень зрелищным, а россиянину дебютировать в супертяжелом весе будет удобно.

Гассиев изначально должен был выйти на ринг с американским боксером Кевином Джонсоном. Но соперник отказался от боя, заявив о проблемах с документами.

31 октября на большом боксерском турнире в Сочи Мурат Гассиев сразится за титул чемпиона по версии WBA International. На ринг с россиянином выйдет боксер из Албании Сефер Сефери.