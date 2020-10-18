Прокурор Минска оценил ущерб от акций протеста примерно в $350 тыс.

Минск потерял около 900 тыс. белорусских рублей ($350 тыс.) из-за протестов в белорусской столице, которые продолжаются с 9 августа. Об этом заявил 18 октября прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью телеканалу СТВ.

«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тыс. [белорусских] рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня», — цитирует его ТАСС.

Лаврухин отметил, что часть этой суммы «будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления». Он добавил, что вопрос возмещения ущерба на особом контроле в органах минской прокуратуры.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста. Для разгона протестующих правоохранительные органы применили спецсредства, в том числе резиновые пули. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что это было сделано после того, как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни. Правозащитный центр «Весна» заявил, что, по состоянию на 20:00 мск, в списке задержанных, опубликованном на сайте центра, числятся 110 человек. В минском ГУВД факт задержаний подтвердили, однако не назвали число задержанных.