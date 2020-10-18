Онищенко назвал лахудрой помощницу Трампа

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обвинил службу безопасности президента США Дональда Трампа в халатности и назвал его помощницу лахудрой. Об этом он заявил 18 октября в эфире НТВ.

По мнению Онищенко, пока помощница американского лидера Хоуп Хикс не заразилась коронавирусом, в Белом доме никого не проверяли на эту инфекцию.

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего», — сказал он. По словам депутата, администрация США «очухалась», когда у женщины появилась клиническая картина заболевания.

Как считает Онищенко, охрана Трампа плохо организована, а в службе безопасности просто не понимали угрозы вируса. Вирус проник в организм политика, несмотря на поездки Трампа в бронированном автомобиле.

В начале октября президент США лечился от COVID-19. На прошлой неделе он заявил, что ему не диагностировали пневмонию во время госпитализации.