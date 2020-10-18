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Основатель театра «Тень» Эпельбаум умер от осложнений после COVID-19

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Основатель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум умер в воскресенье на 60-м году жизни. Режиссер болел COVID-19, сообщил 18 октября ТАСС поэт Лев Рубинштейн.

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По словам Рубинштейна, заболевание протекало у режиссера тяжело. «У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства», — отметил он. Дату и время прощания с Эпельбаумом сообщат позднее.

Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. Окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова. В 1988-м вместе с Майей Краснопольской основал театр теней и кукол «Тень» в Москве.

Вместе с Краснопольской он поставил десятки спектаклей, среди которых «Волшебная дудочка», «Легенда о Тем-Лине», «Щелкунчик», «Домашний театр» другие.

Режиссер — многократный лауреат премии «Золотая маска».

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