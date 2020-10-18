Полиция в Праге применила спецсредства против спортивных фанатов

Полиция в Праге с использованием водометов разогнала разрешенный поначалу митинг с участием примерно 1 тыс. спортивных фанатов, протестовавших против отмены из-за COVID-19 всех спортивных состязаний. Об этом 18 октября сообщило «Чешское радио».

Многие из собравшихся на Староместской площади не имели медицинских масок и не стали соблюдать социальную дистанцию, тем самым нарушив предписания властей. В итоге вскоре после начала митинга власти приняли решение его запретить.

Митингующие в ответ на действия полицейских начали бросать в них камни, бутылки и другие предметы. «По предварительной информации, на месте должно быть около 20 пострадавших, в том числе сотрудники милиции. Травмы могут быть из-за столкновений или вызванными слезоточивым газом», — сказала пресс-секретарь пражской службы спасения Яна Поштова.

Проведение митинга осудил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, собравшиеся не думали о здоровье сограждан. Сразу после митинга правоохранители задержали 16 его участников.

Ранее в октябре в Европе из-за пандемии ужесточили ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером.

По данным республиканского минздрава, на следующей неделе медики прогнозируют рост до 15–20 тыс. новых случаев в сутки. Всего в настоящее время в Чехии насчитывается 98,5 тыс. больных COVID-19.