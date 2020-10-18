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В США заявили о готовности применить санкции против любых поставщиков оружия Ирану

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Соединенные Штаты готовы ввести санкции против компаний и физических лиц, связанных с поставками вооружений Ирану или закупкой оружия у него. Об этом заявил в воскресенье, 18 октября, госсекретарь США Майк Помпео.

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«Ни одна страна, желающая мирного Ближнего Востока, не должна размышлять о продаже оружия Ирану — каждое оружие, которое купит режим, будет в распоряжении его радикальной идеологии», — написал глава американской дипломатии в Twitter. По его словам, Вашингтон использует санкции к лицам и организациям, участвующим в продаже Тегерану вооружений.

Ранее в этот день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о завершении действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

14 августа стало известно, что Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против проголосовали Россия и Китай, за — США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Ядерная сделка подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном и начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.

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