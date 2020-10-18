Ученые назвали звон или шум в ушах новыми симптомами COVID-19

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании рассказали о новом симптоме коронавируса, который связан с изменением слуха. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает издание Express со ссылкой на исследование.

Отмечается, что несколько пациентов с COVID-19 до того, как узнали о своем заболевании, жаловались на тиннитус, при котором человек ощущает звон или шум в ушах без как-либо внешних причин.

Кроме того, ученые указали, что были также зафиксированы случаи полной потери слуха у тех пациентов, кто переносил коронавирус в тяжелой форме, пишет «Газета.ру».

Накануне академик РАН заявил, что слабая иммунная система и иммунодефицит провоцируют тяжелое течение COVID-19.

17 октября ученые из Ливерпульского университета рассказали, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

10 октября британские ученые назвали новые симптомы коронавируса. Это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. По данным экспертов, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма пациента.

Тремя официально признанными симптомами этой инфекции являются температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса, подчеркнули специалисты.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 18 октября, на планете зарегистрировано свыше 40,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 29,9 млн.