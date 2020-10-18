МЧС сообщило о локализации пожара в мебельном цеху в Подмосковье

Пожар в цеху по производству мебели в подмосковном Клину локализовали на площади 700 кв. м. Об этом 18 октября сообщили в МЧС по Московской области.

«Пожар локализован в 16:36 на площади 700 кв. м», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости». Ранее в воскресенье сообщалось, что огонь охватил 500 кв. м.

Мебельный цех загорелся в деревне Решетниково днем в этот день. Огонь возник на втором этаже здания, пламя перекинулось на кровлю.

По предварительной информации, людей в помещениях нет.

Накануне в Иваново загорелся цех по производству перчаток. Пострадавших не было, эвакуация не проводилась.