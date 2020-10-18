Цифровизация поликлиник и больниц началась в Приморском крае

Электронный документооборот введут в 71 поликлинике Приморского края в рамках национального проекта «Здравоохранение». По информации минздрава региона, в 290 подразделениях системы государственного здравоохранения и в 223 фельдшерско-акушерских пунктах обновят информационную инфраструктуру.

Как пишет Vostokmedia, одной из первых в проект цифровизации включилась Находкинская городская больница, куда уже поступают закупленные компьютеры и техника.

Цифровой формат ведения истории болезни, оформления анализов, выписок и других медицинских бумаг сэкономит время обслуживания пациентов и облегчит поиск нужной информации: данные по каждому гражданину будут храниться в общей базе.