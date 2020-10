SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX в воскресенье, 18 октября, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 14-й по счету партией микроспутников Starlink. Речь идет об очередных 60 аппаратах, сообщила SpaceX в Twitter.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень носителя уже использовалась при пяти запусках. После старта она была спущена на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё еще люблю тебя»), расположенную в Атлантическом океане.

Как отметили в компании, спутники будут полностью развернуты на околоземной орбите примерно через 1 час 3 минуты после старта.

6 октября компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 спутниками орбитальной сети Starlink в связи с метеоусловиями. Это произошло уже в пятый раз с середины сентября. Для SpaceX этот запуск группы из 60 спутников Starlink должен был стать 13-м. На орбите на тот момент работали более 700 аппаратов Starlink.

Однако позже в этот же день в Twitter организации появилась информация, что 13-я по счету партия спутников все-таки была развернута на околоземной орбите.