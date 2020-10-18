ФК «Арсенал» переиграл «Урал» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче 11-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра прошла в воскресенье, 18 октября, в Туле.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол забил полузащитник Александр Ломовицкий на 36-й минуте игры.

При этом игроки «Урала» дважды пробивали ворота соперника, но в обоих случаях мячи были забиты из положения вне игры.

Теперь туляки занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, а екатеринбуржцы оказались на 13-й после победы «Тамбова» над «Ротором» со счетом 2:0 во время параллельной встречи, пишет «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Арсенал» встретится с ЦСКА 26 октября, а «Урал» сыграет с «Тамбовом» 25 октября.